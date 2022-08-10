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مجلس الخدمة الاتحادي جاهز لإطلاق استمارة التعيينات ويطالب ببيانات الخريجين

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-10T16:36:51+0000
مجلس الخدمة الاتحادي جاهز لإطلاق استمارة التعيينات ويطالب ببيانات الخريجين

شفق نيوز/ أكد مجلس الخدمة الاتحادي، يوم الأربعاء، جهوزيته لإطلاق استمارة التعيينات حال إكمال البيانات وإرسال الدرجات، داعياً الوزارات إلى تزويد ديوان الرقابة المالية ببيانات الخريجين.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في ديوان الرقابة المالية بين رئيسي مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير وبحضور عضو المجلس اسماء شاكر عاشور.

وناقش الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الإجراءات المتخذة لتطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة الامر الديواني 35 الخاصة بقانون الأمن الغذائي".

واكد التميمي، ضرورة "قيام الوزارات والجهات الحكومية بتزويد ديوان الرقابة المالية بالبيانات المطلوبة للخريجين من 2003 - 2023، لغرض تدقيقها ومقاطعتها مع بيانات التقاعد والعقود 315، موضحاً ان "المجلس جاهز لإطلاق الاستمارة حال إكمال البيانات وإرسالها مع الدرجات".

من جانبه بين خضير أنه "تم استلام البيانات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمقاطعتها مع بيانات مديرية التقاعد العامة وبيانات العقود 315 من أجل تهيئتها وإرسالها الى المجلس ليتسنى له اطلاق استمارة التوظيف"، معبراً عن "امتنانه ودعمه لعمل المجلس بما يخدم المصلحة العامة".

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