مجلس البصرة يُقيل مدير صحة المحافظة

شفق نيوز- البصرة

صوّت مجلس محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، على إقالة مدير صحة المحافظة، عباس التميمي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن 22 عضواً من أعضاء المجلس صوتوا على قرار الإقالة.

وفي آذار الماضي، صوت مجلس الوزراء على تثبيت الطبيب الاختصاص عباس خلف التميمي، مديراً عاماً لدائرة صحة البصرة بالأصالة، بعد 7 سنوات من إدارته للدائرة بالوكالة.

وكان العشرات من الصيادلة في محافظة البصرة قد نظموا، في يوم 11 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة الصحة، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"الاستهداف المقصود وغير المبرر" الذي تعرض له عدد من زملائهم من قبل مدير عام الدائرة، مطالبين بإقالته وفتح تحقيق عاجل في حادثة المستشفى الكويتي.

وتعرضت إحدى الصيدلانيات في مستشفى الكويتي، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى استهداف لفظي من قبل مدير دائرة صحة البصرة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.