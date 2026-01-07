مجلس البصرة ينتخب رئيسا ونائبا لهيئة استثمار المحافظة

شفق نيوز - البصرة

انتخب مجلس محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، علاء عبد الحسين سلمان لمنصب رئيس هيئة استثمار المحافظة ومهند الحجاج نائبا له.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة عقد اليوم جلسة مغلقة انتخب فيها بأغلبية الاعضاء سلمان، رئيسا لهيئة الاستثمار، والحجاج نائباً له.

وكان مصدر سياسي، قد أفاد أمس الثلاثاء لوكالة شفق نيوز، أن مجلس محافظة البصرة يصوت يوم غد على علاء عبد الحسين سلمان رئيسا لهيئة استثمار البصرة ونائبه مهند الحجاج، بعد صراع طويل بين عبد الحسين ومحافظ البصرة اسعد العيداني انتهى بفوز الأول بالمنصب.

وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد قرر يوم الأربعاء 5 آذار/مارس الماضي، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة وذلك لانتهاء المدة القانونية له.

وجاء في وثيقة لمكتب المحافظ حصلت عليها، وكالة شفق نيوز في حينها، أنه "بالنظر لانتهاء المدة القانونية لتكليف رئيس هيئة الاستثمار وكالة، علاء عبد الحسين، ولم يتم التمديد له، تنسب إنهاء تكليفه من مهام عمله، وفتح باب الترشيح للمنصب".

وردّت المحكمة الإدارية العليا، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعوى رئيس هيئة استثمار البصرة السابق علاء عبد الحسين سلمان، ضد محافظ البصرة أسعد العيداني، بعد أن طعن بالأمر الإداري الذي أنهى تكليفه من منصبه.