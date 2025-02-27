مجلس البصرة يمنح أعضاءه ملايين الدنانير شهرياً لـ"الوقود والضيافة" (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة البصرة منح أعضاءه ملايين الدنانير شهرياً كنفقات لوقود السيارات والضيافة ومكافآت سنوية.

وجاء في كتاب موقع من رئيس المجلس خلف لفتة البدران، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولحاجة رئيس وأعضاء مجلس المحافظة للدورة الانتخابية الرابعة إلى توفير الالتزامات المالية لغرض ممارسة دورهم الرقابي ومتابعة شؤون المواطنين وتنفيذ المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم، قرر مجلس محافظة البصرة في جلسته الاعتيادية المرقمة 27 المنعقدة بتاريخ 29/1/2025"، منح هذه الامتيازات.

وتضمنت الامتيازات "صرف مبلغ مليون دينار شهرياً لغرض تعزيز متطلبات الوقود لعجلات رئيس وأعضاء المجلس، وصرف مبلغ سبعمائة ألف دينار شهرياً لمتطلبات الضيافة، ومبلغ ثلاثة ملايين دينار شهرياً مبالغ إعالة (مساعدات للفقراء والعوائل المتعففة)".

وكذلك "صرف مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار تصرف في بداية السنة وثلاثة ملايين دينار تصرف في نهاية السنة".