مجلس البصرة يكشف عن "معركة ضارية" مع تجار المخدرات وينفي علمه برواجها في الجامعات

شفق نيوز/ اكدت اللجنة الامنية بمجلس محافظة البصرة، يوم السبت، أن الحرب مع تجار المخدرات لا توجد فيها خطوط حمراء وهي معركة إثبات وجود، مشيرة الى أنها لا تملك معلومات وافية عن بيع المخدرات داخل أروقة الجامعات.

وقال رئيس اللجنة، عقيل الفريجي لوكالة شفق نيوز، ان "تكرار إصابات المنتسبين اثناء الاشتباك مع تجار المخدرات دليل على إصرار واقدام القوات الامنية على مواجهة تجار المخدرات لان الحرب معهم اصبحت إثبات وجود لقوة القانون"، لافتا إلى ان " قواتنا الامنية تخوض المخاطر دون الانتباه إلى حياتها خدمة لأهل البصرة والدليل كما حصل في المواجهتين الأخيرتين مع بعض تجار المخدرات".

وأوضح، أن "العمليات الامنية التي تجري حاليا ضد تجار المخدرات نحن كمجلس على معلومات مسبقة بها، من خلال التنسيق مع القوات الامنية المختصة، ولا يمكن ترك تجار المخدرات دون مواجهة مسلحة معهم".

واضاف الفريجي، ان "المرحلة المقبلة ستكون مختلفة ولدينا معلومات وتنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الامنية المختصة والساندة لتنفيذ عمليات نوعية في مناطق البصرة المختلفة، للحد من هذه الافة الخطيرة على مجتمعنا المحلي".

وحول انتشار ظاهرة المخدرات في الجامعات، بين رئيس اللجنة الامنية أن "مجلس البصرة لا يملك معلومات وافية عن بيع المخدرات داخل اروقة الجامعات الحكومية أو الأهلية، لكن كانتشار لها في الشارع فهي حقيقة لا يمكن نكرانها"، مؤكدا أنه "لا توجد لدينا خطوط حمراء مع تجار دون أخرين بحجة دعمهم سياسيا من البعض، الجميع أمامنا سواسية ونحن معهم في معركة لا هوادة فيها".