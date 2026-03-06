مجلس البصرة يطمئن: مغادرة الأجانب للحقول النفطية لا يؤثر على العمل

شفق نيوز- البصرة

أكدت رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، إيمان المالكي، يوم الجمعة، أن خروج بعض موظفي شركة BB لا يؤثر على الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن مجموع العاملين في الشركة يبلغ 650 موظفًا، وأن العدد الذي غادر لا يمثل أي تأثير على سير العمل.

وقالت المالكي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الموظفين الذين خرجوا من الشركة بلغ 49 شخصًا، فيما سجل أمس خروج 71 موظفًا واليوم 80 موظفًا، وذلك بسبب حالتين أمنيتين غير مستقرتين، مع تسجيل تحليق طائرتين مسيرتين".

ولفتت المالكي إلى أن "شركة إينرجي غادر منها اليوم 52 شخصًا، أحدهم عن طريق منفذ سفوان، وهذا أمر طبيعي"، مبينة أن "العدد المتبقي من الموظفين وافي لضمان استمرار الإنتاج المحلي، وديمومة عمل المصافي ومحطات الكهرباء".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن "قوة أمنية من شرطة الطاقة رافقت 7 عجلات خاصة تقل خبراء شركتي إيني الإيطالية العاملة في حقل الزبير النفطي وبي بي البريطانية، العاملة في حقل الرميلة النفطي".

وأضاف أن "العجلات توجهت إلى منفذ جريشان باتجاه الكويت، ومن هناك إلى السعودية".

وسبق وأن غادر خبراء من شركات صينية عاملة في حقول نفط البصرة مع بداية الحرب الأميركية الإيرانية السبت الماضي.

يشار إلى ان العراق أوقف عمل حقول النفط بالبصرة، وخاصة الرميلة الذي يعد أكبرها، بعد توقف التصدير عبر مضيق هرمز، نتيجة للحرب المندلعة في المنطقة.