مجلس البصرة يصوّت على استضافة مدير التربية وتسمية شارع باسم "الشهيد حسن"

شفق نيوز- البصرة

عقد مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الأربعين، وناقش خلالها ملفات خدمية وتربوية تتعلق بواقع المحافظة.

وقال رئيس المجلس، خلف البدران، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس صوّت على استضافة مدير تربية البصرة لمناقشة الواقع التربوي وتقييم أداء المديرية في عموم المحافظة".

وأضاف البدران، أن "الجلسة تضمنت أيضاً التصويت على مشروع تطوير شارع (أم قصر – بصرة) ذهاباً وإياباً، لما يمثله من أهمية لربط عدد من المناطق الحيوية".

وأوضح البدران أن "المجلس قرر تسمية الشارع الممتد من بداية شارع الجمهورية إلى نهاية شارع الموفقية باسم الشهيد (العميد حسن جلوب)، تقديراً لتضحياته ودوره الوطني".

يشار إلى أن العميد خبير المتفجرات حسن جلوب مارد، كان يشغل منصب مدير قسم مكافحة متفجرات محافظة البصرة، استشهد بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 2013، حيث وقع في ذلك التاريخ تفجير إرهابي في البصرة، وعند وصول العميد حسن جلوب مارد، إلى مكان التفجير قام بتفريق وإبعاد الناس من أجل الحفاظ على حياتهم، وفي الأثناء انفجرت سيارة مفخخة ثانية ما أسفر عن مقتله.