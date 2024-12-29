مجلس البصرة يستدعي رئيس هيئة استثمار المحافظة للاستجواب (وثائق)

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة البصرة، يوم الأحد، استجواب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة على خلفية تلكؤ العديد من المشاريع.

وجاء في وثائق وردت لوكالة شفق نيوز، أن رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة أطياف زهير، قدمت طلباً لرئاسة المجلس لتحديد جلسة لاستجواب رئيس هيئة استثمار البصرة.

وقالت زهير لوكالة شفق نيوز، إن "هناك العديد من المشاريع المتلكئة في المحافظة وأبرزها مول الخورة، ومدينة البصرة الحديثة، وعدداً من المستشفيات الاستثمارية".

ووفقاً للوثائق فقد حددت رئاسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعداً لاستجواب رئيس هيئة استثمار البصرة بسبب المشاريع المتلكئة في المحافظة.