مجلس البصرة يرفض تحويل الزبير إلى محافظة: لا مبرر لذلك

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، جلسة استثنائية بحضور المحافظ أسعد العيدانيّ، لمناقشة مقترح تحويل قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة.

و قال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس صوّت بأغلبية أعضاءه خلال جلسته رقم 35، على رفض مقترح تحويل قضاء الزبير إلى محافظة"، مؤكدين عدم "وجود مبررات كافية لاتخاذ هذا الإجراء في الوقت الحالي".

وأضاف، أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية الحفاظ على وحدة المحافظة وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على واقعها الإداري والخدمي".

وفي الـ26 من شهر آذار/ مارس الماضي، وقّع نحو 80 عضواً في مجلس النواب العراقي، على طلب لاستحداث محافظة الزبير أسوة بمحافظة حلبجة في إقليم كوردستان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم بها المطالبة بتحويل قضاء الزبير الذي يتبع إدارياً محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي العراق، إلى محافظة، حيث طالب مسؤولون محليون وناشطون في القضاء قبل أكثر من عقد من الزمن بذلك، وهددوا باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم الاستجابة لهم.