مجلس البصرة يجتمع مع قادة حراك "ناحية الثغر" لتلبية مطالبهم

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة البصرة، يوم السبت، اجتماعاً ضمّ مسؤولين ووجهاء وشيوخ وممثلي حراك "ناحية الثغر" للنظر في مطالب الحراك وتلبيتها.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع حضره رؤساء اللجنة المعنية بمطالب الحراك ومشاركة مديري هيئة غرب القرنة 1 و2 النفطية ومسؤول حقل مجنون".

وأكد المجلس أن "الاجتماع استعرض المطالب التي قدمها قادة الحراك، وتم التأكيد على أهمية تلبية هذه المطالب بصورة تدريجية لضمان تحسين الأوضاع في المنطقة".

وفي وقت سابق قال ممثل حراك الثغر خالد منديل لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من ألف متظاهر اعتصموا أمام بوابة 18 لحقل غرب القرنة 2 مطالبين بـ19 مطلباً أهمها تشغيل الأيدي العاملة وتعيين العاطلين والاهتمام بالجانب الصحي وفتح بواب حقل مجنون النفطي الذي أغلق لمصالح خاصة".