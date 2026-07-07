مجلس الانبار يصوت على إعفاء مسؤولين بتربية المحافظة

شفق نيوز- الأنبار

صوت مجلس محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، بالإجماع، على إقرار توصيات لجنة التربية والتعليم، التي تضمنت إعفاء معاوني مدير عام تربية المحافظة للشؤون الإدارية والفنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في الأنبار إن مجلس المحافظة صوّت، خلال جلسته، بالإجماع على إقرار التوصيات المرفوعة من لجنة التربية والتعليم.

وأضاف أن التوصيات تضمنت إعفاء معاون مدير عام تربية الأنبار للشؤون الإدارية، قتيبة رحيم مطلك، ومعاون مدير عام التربية للشؤون الفنية، مشتاق طالب عيادة.