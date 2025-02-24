"مجسر الأوقاف".. إنجاز مثير للجدل رغم أهميته في الأنبار (صور)

شفق نيوز/ أثار افتتاح "مجسر الأوقاف" في محافظة الأنبار جدلاً واسعاً بين الأوساط المحلية، حيث أعلنت الجهات الحكومية إنجاز المشروع وافتتاحه رسمياً قبل أكثر من شهر، رغم استمرار العمل على بعض الأجزاء النهائية.

وانتقد الناشط المدني، وعد عساف، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، هذا "الافتتاح المبكر"، مشيراً إلى أن "المشروع ما يزال غير مكتمل، خاصة فيما يتعلق بتركيب الزجاج على مسقفات السلالم".

وأشار عساف، إلى أن "مثل هذه الخطوات قد تضلل الرأي العام بشأن مستوى الإنجاز الحقيقي"، مشدداً على ضرورة "الالتزام بالشفافية والمصداقية في الإعلان عن اكتمال المشاريع الخدمية".

من جانبه، قال معاون محافظ الأنبار للخدمات، الحكم حسين علي، إن "المشروع تم افتتاحه رسمياً بحضور المحافظ ووزير الإسكان"، مبيناً أن "جميع أجزاء المشروع، بما في ذلك السلالم، قد تم تشغيلها بالكامل".

وأشار علي، إلى أن "مسقفات السلالم أُضيفت كعمل مستحدث بعد الافتتاح، وهي الآن جاهزة، ولم يتبق سوى تركيب الزجاج الخاص بها، متوقعاً إتمام ذلك خلال الأيام المقبلة".

يُذكر أن "مجسر الأوقاف" يُعتبر من المشاريع الحيوية في مدينة الرمادي، وقد شهد تأخيرات متعددة في إنجازه، مما أدى إلى اختناقات مرورية في المدينة.

وقد أثار تصميم المجسر انتقادات من بعض الأهالي، الذين اعتبروا أنه يشوه واجهة "جامع الدولة الكبير"، أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في المدينة.

وأشار عدد من المواطنين، خلال حديثهم للوكالة، الشهر الماضي، إلى وجود سوء تخطيط في اختيار مكان المجسر وتصاميمه، ما أثّر سلباً على المظهر الحضري للمنطقة، وبدلاً من أن يسهم المشروع في تطوير المدينة وتحسين بنيتها التحتية، كان له تأثير معاكس في تشويه جمال المعالم الإسلامية والحد من جاذبية الموقع.