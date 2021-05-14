مجزرة أطفال مروعة في الناصرية اثر حادث سير ثلاثي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 12 مواطناً بحادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير ثلاثي وقع، ظهر اليوم، بين عجلتين نوع (ستاركس، وبيك اب)، ودراجة نوع (ستوتة)، في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة"، لافتا إلى أن "الحادث تسبب بمصرع 3 أطفال دون الـ12 من اعمارهم، فيما أصيب 3 آخرين بذات العمر كانوا على متن الدراجة (الستوتة)".

وبين المصدر، أن"أعمار المصابين الـ6 المتبقين تراوحت بين العشرينات والخمسينات"، مضيفا أن "الجثث تم نقلها للطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية لتلقي العلاج ".