مجد النظام السابق وحرض على الطائفية.. دعوى قضائية ضد "أنور الحمداني" (وثيقة)

شفق نيوز/ تلقى جهاز الادعاء العام العراقي، يوم الاثنين، دعوى قضائية ضد الإعلامي أنور الحمداني بتهمة التحريض على الطائفية والإساءة للقوات الأمنية والرموز الدينية.

ووفقاً للدعوى التي رفعها المحامي أحمد الشمري، والتي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد وجه المحامي اتهامات للحمداني باستغلال وسائل الإعلام للإساءة للعراق والعراقيين، والتجاوز على المراجع الدينية، والتحريض على الطائفية، وكذلك الاستهانة بالقوات الأمنية والحشد الشعبي.

ومن ضمن التهم أيضاً تمجيد النظام البعثي السابق ورئيسه، كما أرفق المحامي مع دعوته أقراصاً مدمجة توثق ما صدر عن الحمداني في البرامج التي قدمها.