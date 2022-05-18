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مجدداً.. عواصف ترابية تضرب العراق بدءا من السبت وتحذير من السفر براً

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-18T15:35:54+0000
مجدداً.. عواصف ترابية تضرب العراق بدءا من السبت وتحذير من السفر براً

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، حدوث عواصف ترابية جديدة في العراق بدءا من السبت المقبل، محذراً في الوقت نفسه من السفر براً.

وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "موجة جديدة من الغبار متوقع ان تبدأ خفيفة يوم السبت، وتزداد كثافتها خلال مساء السبت"، موضحا أن "بداية الموجة ستكون من جهة شرق سوريا ثم تندفع نحو مدن غرب وشمال غرب العراق بعد ظهر السبت او مساءً، ثم تدريجيا تندفع نحو باقي المدن".

وأضاف، "لغاية الآن متوقع ان يكون الغبار كثيف ويشمل كافة المدن مساء السبت وكذلك الاحد والاثنين، بسبب اندفاع كتلة هوائية باردة ينتج عنها فوارق حرارية وانخفاض درجات الحرارة بتطرف مابين السبت والاحد يصل لـ 8 درجات مئوية في بعض الاماكن".

وتابع عطية أن "مدن الوسط والفرات الاوسط وجنوب غرب البلاد هي الاكثر تعرضا لكثافة الغبار ولا يعني ذلك عدم شمول باقي المناطق بالغبار".

وحذر من "السفر براً"، مشيراً الى أن "توقف الرحلات يكون حسب حالة الطقس في المطارات".

ودعا عطية مرضى الحساسية والربو الى "اخذ الاحتياطات اللازمة، وعدم التعرض المباشر للغبار والتزام المنازل الا للضرورة".

وفجر الإثنين (16 أيار الجاري) اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

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