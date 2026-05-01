مجدداً.. إصابات خطرة لـ3 مواطنين جراء حادث سير في كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الجمعة، بإصاب 3 مواطنين بجروح "خطرة" بحادث سير جراء السرعة الفائقة في تقاطع حي الواسطي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع بعد فقدان سائق سيارة مدنية السيطرة على المركبة أثناء سيرها بسرعة عالية، ما أدى إلى انحرافها بشكل مفاجئ داخل التقاطع واصطدامها بصورة عنيفة، متسبباً بإصابات بالغة للركاب.

وأضاف المصدر، أن المصابين الثلاثة تعرضوا لجروح وصفت بالخطرة، الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعاً من فرق الإسعاف التي وصلت إلى موقع الحادث بعد دقائق من وقوعه، وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى أحد مستشفيات كركوك لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية وفرق المرور باشرت بإغلاق جزء من موقع الحادث لتنظيم حركة السير ومنع حدوث اختناقات مرورية، بالتزامن مع فتح تحقيق فوري لمعرفة الملابسات الدقيقة للحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

ويأتي الحادث بعد أيام من سلسلة حوادث مرورية شهدتها كركوك، وسط دعوات متزايدة من المواطنين والجهات المختصة إلى تشديد الرقابة المرورية، خصوصاً في التقاطعات الحيوية، للحد من السرعة الكبيرة والقيادة المتهورة التي باتت تشكل خطراً متكرراً على حياة المدنيين.