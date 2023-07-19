مجدداً.. جواز السفر العراقي يتذيل تصنيف أقوى جوازات العالم

شفق نيوز /احتل العراق المرتبة الأخيرة عربياً، وقبل الأخيرة عالمياً في أحدث ترتيب عالمي رسمي صادر عن مؤشر Henley passport للربع الثاني من العام 2023 والذي يحدد أقوى جوازات السفر عالمياً.

ويأتي ذلك رغم تصريحات الحكومات المتعاقبة على إدارة العراق، وعمل الجهات والوزارات المختصة عن الجواز العراقي، ورغم الوعود المتكررة لتحسين الوضع، وفق ما يقول مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، وسام حدمل الحلو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف الحلو: "أصبحت قائمة تصنيفات جوازات السفر العالمية أكثر إثارة للاهتمام خاصة لمحبي السفر والترحال".

ولمدة خمس سنوات احتلت اليابان المركز العالمي الأول على مؤشر Henley passport العالمي لجوازات السفر.

ولكن خلال هذا الصيف هبطت اليابان إلى المركز الثالث وصعدت سنغافورة "حامل اللقب" الجديد التي يستطيع مواطنوها زيارة 193 وجهة من أصل 227 في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة مسبقة على مؤشر Henley passport للربع الثاني من 2023.

وإلى الغرب قليلا تتعافى أوروبا حيث صعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع وصول بدون تأشيرة إلى 190 وجهة.

وعربياً، احتلت الإمارات المركز الأول والـ 12 عالمياً، واحتفظ جواز السفر الإماراتي بمكانه في مؤشر Henley لجوازات السفر، بقدرة حامله على دخول 179 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول.

تلتها قطر ثم الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية وتونس والمغرب على التوالي، وجاءت العراق الأخيرة عربيا كأضعف جواز سفر عربي يسمح لحامله بزيارة 29 وجهة فقط.

أفضل جوازات السفر عالميا لعام 2023:

1. سنغافورة (192 وجهة)

2. ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا (190 وجهة)

3 - النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولكسمبرغ وكوريا الجنوبية والسويد (189)

4. الدنمارك، أيرلندا، هولندا، المملكة المتحدة (188 وجهة)

5 - بلجيكا، والجمهورية التشيكية، ومالطة، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسويسرا (187 وجهة)

6- أستراليا، المجر، بولندا (186 وجهة)

7. كندا، اليونان (185 وجهة)

8. ليتوانيا، الولايات المتحدة (184 وجهة)

9- لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا (183 وجهة)

10. إستونيا، آيسلندا (182 وجهة)

ويتذيل أخر التصنيف أسوا جوازات السفر التي يمكن حملها:

101- سوريا (30 وجهة)

102- العراق (29 وجهة)

103- أفغانستان (27 وجهة)