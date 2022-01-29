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مجدداً.. ايران تعيد قطع الكهرباء عن ديالى بسبب خلافات التجهيز

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-29T17:10:18+0000
مجدداً.. ايران تعيد قطع الكهرباء عن ديالى بسبب خلافات التجهيز

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في ديالى، يوم السبت، ان الجانب الإيراني قطع خط الكهرباء مجددا عن المحافظة بسبب خلاف حيال كمية التجهيز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب الإيراني أعاد الخط الكهربائي عصر اليوم لمدة نصف ساعة الا انه قطعه لعدم الاتفاق على كمية الطاقة"، مبينا ان "الجانب الإيراني حدد 200 ميغاواط فيما طالب الجانب العراقي بكمية اكبر ترفد المنظومة الوطنية وبسبب الخلاف اعيد اطفاؤه".

وأضاف، ان "مفاوضات بين الجانبين لاعادة اطلاق الخط الإيراني تجري حاليا".

وأفاد مصدر حكومي في وقت سابق لوكالة شفق نيوز بقيام الجانب الإيراني بقطع خطين للكهرباء عن محافظة ديالى لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الجانب الإيراني اقدم على قطع خطي الكهرباء (خانقين _ سربيل وهاب بطاقة 150 ميغاواط، وديالى -ميرساد بطاقة 400 ميغاواط، ما تسبب بانخفاض إمدادات الكهرباء بنسبة 70 بالمئة".

وأضاف أن ديالى تعتمد حاليا على 250 الى 300 ميغاواط من المنظومة الوطنية، فيما تتجاوز حاجتها الفعلية 800 ميغاواط.

وتعاني ديالى من تردي تجهيز الكهرباء بسبب تذبذب الخطوط الإيرانية وتكرار انقطاعها لأسباب فنية أو لعدم سداد أجورها من قبل الجانب العراقي، إلى جانب قلة تجهيز الطاقة من محطات المنظومة الوطنية.

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