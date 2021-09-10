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مجدداً.. اندلاع حريق بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-10T20:22:27+0000
مجدداً.. اندلاع حريق بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بدائرة صحة ذي قار، يوم الجمعة، باندلاع حريق في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حريقا نشب في إحدى غرف القسم الاداري بسبب جهاز تبريد (مكيف هواء)، بعد أن نسي موظف اطفاءه أثناء مغادرته الغرفة بعد انتهاء الدوام". 

وأضاف المصدر، أن "الحادث تمت السيطرة عليه، ولم يخلف اي اضرار بشرية باستثناء المادية البسيطة فقط".

ورغم تأكيد المصدر، نفى مدير عام صحة ذي قار، سعدي الماجد، اندلاع حريق في المستشفى.

وذكر الماجد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ننفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من حدوث حريق في مستشفى الحسين التعليمي"، مؤكدا أن" الحادث هو تسرب مادة الغاز وتم السيطرة عليه دون اي حريق وعدم وجود اضرار مادية وبشرية".

وكان حريق مروّع، قد التهم في 13 يوليو/تموز الجاري، ردهة عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي، وتسبب بمقتل 60 شخصاً على الأقل وفق أرقام وزارة الصحة.

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