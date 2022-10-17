مجدداً.. الإطارات المشتعلة تغلق تقاطع الناصرية الرئيسي

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بإغلاق تقاطع حيوي وسط الناصرية مركز المحافظة بالإطارات المشتعلة.

وذكر الشهود لمراسل وكالة شفق نيوز، أن "عددا من المحتجين أقدموا، منذ ساعات الصباح الأولى، على قطع تقاطع بهو بلدية الناصرية وسط مدينة مركز محافظة ذي قار بالإطارات المشتعلة، مما تسبب بزحام شديد مع انطلاق الدوام الصباحي في المدينة".

وبينوا، ان "المحتجين يطالبون بإطلاق سراح 6 من المعتقلين لدى القوات الامنية في الأحداث التخريبية الاخيرة".

وفي الرابع من الشهر الجاري، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية مشتركة نفذت واجبات متعددة في شوارع الناصرية وداهمت عدداً من المنازل، وتمكنت من اعتقال 25 مخرباً من المتورطين بالجرم المشهود في الأحداث التي شهدتها المدينة.

وبحسب المصدر، فإن من بين المعتقلين زعيمهم المدعو (عماد قوطية)، حيث تم اعتقاله بمنطقة الشرقية وسط المحافظة وكانت يداه مبللة بمادة البنزين من تعبئة قنابل المولوتوف.

كما أكد محافظ ذي قار هادي الغزي، أن القوات الامنية ألقت القبض على "الممول الرئيسي لأعمال الشغب بعد الحصول على مقاطع فيديو تصوره وهو يوزع أموالا ويحرص على حرق مبنى المحافظة.

وشهدت محافظة ذي قار ليلة (3 تشرين الأول الجاري)، قيام نحو 100 شخص بحسب ما ذكرت القيادة الأمنية في المحافظة، بمهاجمة القوات الأمنية بالحجارة ما أسفر عن إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة، كما قاموا بإحراق بوابة ديوان المحافظة، قبل أن تتم استعادة السيطرة على الأوضاع.