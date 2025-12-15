مجدداً.. الضباب يشل المطارات العراقية ويعطل الرحلات

شفق نيوز- بغداد

توقفت الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي مجددا اليوم الاثنين، نتيجة استمرار موجات الضباب التي تغطي عدداً من المدن العراقية بينها العاصمة، ما أدى إلى تدني الرؤية الأفقية وتعطيل حركة الملاحة الجوية.

وأخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن الحالة الجوية الراهنة أدت إلى توقف الرحلات في مطار بغداد بشكل مؤقت.

وشهدت المطارات العراقية خلال الأيام القليلة الماضية، توقفات متكررة بفعل الضباب، حيث عرقلت موجاته الرحلات أكثر من مرة في مطاري بغداد والبصرة، متسببة بتأجيلات وإرباك في جداول السفر.

وفي السياق، أطلقت السلطات العراقية تحذيرات لسالكي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية، بالتزامن مع إعلان مديرية المرور تشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات الضباب والأمطار، وتكثيف إجراءات السلامة على الطرق.

وباشرت مديريات الدفاع المدني بمحافظات عدة، ومنذ ساعات الصباح الأولى بنشر فرق الإنقاذ وعجلات الاستجابة السريعة في المواقع الحيوية والطرق الرئيسة، تحسباً لوقوع أي حوادث ناتجة عن كثافة الضباب.

من جهتها، أكدت هيئة الأنواء الجوية العراقية، تدني الرؤية الأفقية نتيجة تشكل موجات من الضباب الكثيف في أماكن عديدة من مدن البلاد، ولا سيما في المناطق الصحراوية، بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة.

وكانت الهيئة قد أعلنت، أمس الأحد، تأثر البلاد بحالة جوية متقلبة ونادرة الحدوث تمتد من يوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، تتخللها فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة تتركز في غرب وجنوب البلاد، مع فرص أقل في الشمال والشرق.

وأوضحت أن ذروة الحالة الجوية ستكون يوم الأربعاء، مع أمطار ديمية مستمرة خصوصاً في الأنبار، على أن تبدأ بالانحسار تدريجياً اعتباراً من يوم الخميس وتنتهي صباح الجمعة، يعقبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح شمالية غربية باردة، محذرة في الوقت ذاته من تشكل ضباب كثيف صباحي يومي الاثنين والثلاثاء يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

وشهدت محافظات عراقية، الأسبوع الماضي، موجات سيول مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة، تسببت بأضرار في الطرق والبنى التحتية، ما دفع عدداً من المحافظات إلى تعطيل الدوام الرسمي في عدد منها.