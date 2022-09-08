مجدداً.. "الذئاب" تهاجم "البو جمعة" بذي قار والأهالي يدخلون "نفيراً عاماً"

شفق نيوز/ هاجم قطيع من الذئاب، يوم الخميس، قرية "البو جمعة" شرقي محافظة ذي قار، فيما دخل أهالي القرية حالة نفير عام.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "أفراد القرية صدوا هجوماً جديداً وعنيفاً لقطيع ذئاب بعد مهاجمته للقرية مستخدمين الرصاص الحي".

وأشاروا إلى "قتل اثنين من الذئاب، فيما يزال أفراد العشيرة لغاية الآن في حالة نفير عام بحثا عن ذئاب أخرى وتحسبا لهجوم اعنف".

وأمس الأربعاء، هاجم قطيع من الذئاب "المتوحشة"، قرية البو جمعة شمالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أسفر عن جرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص من أفراد القرية بينهم أطفال".

وقال الشيخ عدنان آل علي، شيخ قرية البو جمعة لوكالة شفق نيوز، إن ذئاباً متوحشة هاجمت قريتنا مساء اليوم، وأوقعت 10 جرحى بعضهم بحالة خطرة، مشيرا الى نقلهم للمشفى التركي لتلقي العلاج اللازم.

وبين أن الهجوم كان صدفة ولم نكن نعلم به، وقد اقتحمتنا بعض الذئاب إلى منازلنا، موضحاً أن أفراد القرية الرصاص في إزاحتها.

وتابع قائلا، دخل جميع أفراد القرية بحالة إنذار شامل، وابلغنا قيادة شرطة المحافظة بالهجوم، عازيا سبب الهجوم إلى انتشار التصحر في مناطقنا وقلة المياه.