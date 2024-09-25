"مجاناً".. مهندسة عراقية تقدم تصاميم متميزة بأشكال تنسجم مع محيطها (صور)

شفق نيوز/ تمزج المهندسة عائشة جميل بين الهواية والاختصاص بما تقدمه من تصاميم متميزة تراعي فيها إلى جانب المعايير والأسس التصميمية، انسجام الأشكال مع البيئة المحيطة لها، وكل ذلك بشكل مجاني.

وتقول جميل (27 عاماً) من محافظة الأنبار لوكالة شفق نيوز، إن "الفن المعماري موهبة، والهندسة تعزز الفن، وبما أن تخصصي هندسة بناء وانشاءات، فأنا أعمل على إعداد تصاميم لمشاريع بإضافة أفكاري الفنية لها، بحسب المعايير والأسس التصميمية للمشروع، وتصميمها إنشائياً لتناسب البيئة المحيطة وإمكانية التنفيذ".

وتشير المهندسة إلى أن "الموهبة هي مجرد نقطة بداية في عالم الأعمال، لذا يجب تنمية هذه الموهبة بالدراسة والاستفادة منها، حيث إن مجال الهندسة يحتاج إلى الكثير من العمل المتقن والجهد المضاعف، بالإضافة إلى الوقت الكبير، لأن أصعب ما في النجاح هو المحافظة عليه".

وتؤكد، أنه "لا يوجد تصميم صعب، وإنما كل مشروع يحتاج إلى أن يأخذ حقه بالأفكار والوقت لإظهاره بأفضل صورة، والصعوبة تكون بسبب ضغط العمل والمطالبة بإنجازه خلال وقت قصير، لذلك أحياناً أعمل 15 ساعة في اليوم، وأحياناً اضطر للسهر لأيام متتالية".

وتضيف جميل، أن "زخم الطلب على عمل تصاميم المشاريع العامة جعلني أعطي لها الأولوية على حساب المشاريع الخاصة كتصميم المنازل والعمارات، لذلك أرفض المشاريع الخاصة في أغلب الأحيان رغم أن تصميم كلاهما مجاني".

وتوضح، أن "إثبات جدارة المرأة في هذا المجال يحتاج إلى الكثير من العمل، خاصة وأن أغلب المنافسين هم من الذكور، أما محدودية إمكانية التنفيذ نتيجة قلّة التخصيصات المالية فهي تحديات أخرى تواجه إنشاء المشاريع".

وتبين المهندسة، أن "كل المشاريع التي أعمل على تصميمها هي مهمة في ذات القدر لكي تظهر بالمستوى الذي أطمح له، وأهم جانب هو التركيز على انسجام التصميم مع البيئة المحيطة له".

وعن أهم المشاريع لعام 2024 ما بين المنفذ وقيد التنفيذ وما تم توفير تخصيص مالي له، هي بحسب جميل، "الطريق الرئيسي الرابط بين بابل – كربلاء، دوار في الديوانية، دوار في صلاح الدين، نافورة في ناحية كبيسة، مبنى مديرية بلدية بروانة، دوار ناحية بروانة".

وتتابع حديثها عن مشاريع العام الحالي، "وكذلك دوار ناحية الصقلاوية، بوابة ناحية المحمدي، سوق ناحية الحقلانية، دوار في ناحية الحقلانية، قسم بلدي في عكبة، بالإضافة إلى أكثر من 15 مشروعاً في طور الإدراج بمحافظات مختلفة منها الأنبار وذي قار وواسط والديوانية".