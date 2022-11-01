"مجاري ميسان" تبتلع خمسة عمال في حادث مروّع

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان اليوم الثلاثاء، بمصرع عمال في حفر المجاري اثر حادث مروع أثناء عملهم في الخطوط الرئيسية لنقل المياه الثقيلة في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "3 عمال سقطوا بالبالوعة الرئيسة لنقل المجاري في منطقة العوفية وسط ميسان مركز المحافظة اثناء العمل فيها، وحاول 2 من زملائهم انقاذهم، لكنهم سقطوا ايضا معهم وتوفوا جميعا على الفور".

وبين المصدر، أن "فرق الدفاع المدني بالمحافظة طوقت مكان الحادث وقامت بانتشال الجثث ونقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم".