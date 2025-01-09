"مجاري" مجمع سكني تقتل عاملين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، بأن عاملين اثنين توفيا خنقا بسبب الغازات المنبعثة من مجاري الصرف الصحي، بمجمع سكني، عند نزولهما لها شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "العامل الأول يدعى فهمي حمد علي، من تولد 1983 وهو من القومية الكوردية، ومنتسب في البيشمركة ويسكن منطقة جمجمال في السليمانية، والعامل الثاني من أهالي كركوك ويدعى كيلان يونس، من تولد 1993، وهو من القومية العربية، وعند حدوث طفح في مجاري مجمع برايتي ستي شمال كركوك، توجها الاثنين لغرض فتحها بعد طلبهما للعمل فيها".

وأضاف: "عند نزول العاملين في أسفل المجاري اختنقا بسبب الغاز المنبعث من المجرى، وتم إخراجهما بصعوبة، ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي".