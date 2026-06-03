مجاري البصرة تبتلع طفلة جديدة وترفع حصيلة الضحايا إلى 7 أطفال (صور)

شفق نيوز- البصرة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر سقوطها في مياه المجاري بمنطقة القبلة في محافظة البصرة، لترتفع حصيلة الأطفال الذين قضوا في المكان ذاته إلى سبعة أطفال.

وقال الناشط المدني أبو رضا العيداني لوكالة شفق نيوز، إن "معاناة عدد من أحياء منطقة القبلة، وسط مدينة البصرة تتواصل مع انتشار مياه البزل والمجاري المفتوحة، في ظل تحذيرات من تفاقم المخاطر التي تهدد حياة السكان، ولا سيما الأطفال، مع تكرار المطالبات بإيجاد حلول جذرية".

واضاف، أن "الطفلة نرجس فارقت الحياة بسبب السقوط في مياه المجاري، ليرتفع عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم في أوقات سابقة نتيجة هذه الأزمة إلى سبعة أطفال"، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لمعالجة الأوضاع في أحياء شهداء القبلة وحي موسى الكاظم.

وأضاف أن "مشاريع الصرف الصحي في المنطقة كلفت الدولة مليارات الدنانير، إلا أن معاناة الأهالي ما زالت مستمرة"، مطالباً مديرية البلدية وشركة المجاري والمسؤولين في البصرة باتخاذ خطوات سريعة لتنفيذ شبكات التصريف ومد الأنابيب وإنهاء الأزمة بشكل نهائي، بما يضمن بيئة آمنة ويحول دون وقوع المزيد من الضحايا.