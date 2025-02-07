"مثلث برمودا" ديالى يطل مجدداً بعد كارثة أنهت عائلة بأكملها (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليلة الجمعة السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الحادث وقع مقابل أحد المطاعم على طريق ديالى-بغداد قرب ناحية جديدة الشط، ما تسبب باحتراق مركبة وتضرر أخرى وإصابة ثلاث نساء ورجل.

وهذا المكان هو ذاته الذي شهد، مساء الخميس حادثاً مأساوياً أودى بحياة عائلة مكونة من سبعة أفراد نتيجة تصادم عجلات، حيث بدأ الأهالي يشبهون الشارع بمثلث برمودا الشهير، نظراً لتكرار الحوادث المميتة فيه في الآونة الأخيرة.