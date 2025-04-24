مثقفو الأنبار يطلقون مبادرة "عراقيون" لإصلاح المسار السياسي في العراق.. وثيقة

شفق نيوز/ يستعد عدد من الفاعلين في الأوساط الثقافية والأكاديمية والمجتمعية، إلى جانب مهتمين بالشأن السياسي في محافظة الأنبار، لإطلاق مبادرة تُعنى بالدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة في البلاد، وإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة العراقية.

وقال عضو مبادرة "عراقيون"، حكمت سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "يوم السبت المقبل سيُعلن رسمياً عن انطلاق مبادرة (عراقيون)، وهي مبادرة يقودها طيف من المثقفين المعنيين بالشأن السياسي والاجتماعي والإعلامي، وتهدف إلى تعديل المسار العام للعمل السياسي والحكومي والمؤسساتي، بالتوازي مع عمل الكتل السياسية، من خلال مراقبة الأداء وتشخيص الخلل أو الإخفاق ووضع مقترحات حلول".

وأشار سليمان إلى أن "المبادرة تتضمن فعاليات عدة تعزز من دورها وتُسهم في تحقيق أهدافها، عبر إطلاق حزمة من الإجراءات المساندة، مثل تأسيس منصات إعلامية، وإعداد برامج وملتقيات خاصة".

وأكد أن "الهدف من المبادرة هو تأسيس نخبة انبارية متمكنة من أدواتها ضمن مجالات عملها، بما يضمن الارتقاء بالأداء في مختلف القطاعات، ويسهم في استقرار البلاد".