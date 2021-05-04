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متأثرا بالتخفيض التركي.. الزراعة النيابية تحذر من انخفاض مناسيب مياه الفرات في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-04T11:12:47+0000
متأثرا بالتخفيض التركي.. الزراعة النيابية تحذر من انخفاض مناسيب مياه الفرات في العراق

شفق نيوز/ حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، يوم الثلاثاء، من انخفاض مناسيب مياه الفرات في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "تركيا تحاول بين الحين والآخر استخدام ورقة المياه لتنفيذ ما تخطط له بدولتي مسرى نهر الفرات بشكل خاص".

واضاف الشمري؛ ان "اعلان مسؤول في شمال سوريا عن انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بأكثر من 5 امتار ولاول مرة في تاريخه؛ أمر خطير وينذر بالأمر نفسه في العراق".

ودعا الشمري مجددا الحكومة الى الاسراع بتوقيع اتفاقية مع تركيا حول حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات وعدم استخدام الأمر كورقة ضغط لتنفيذ أهدافها".

وأدانت 125 منظمة مدنية عاملة في مناطق الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا؛ في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قيام تركيا بخفض منسوب مياه نهر الفرات مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط لإلزام تركيا بقواعد تقاسم المياه مع سوريا والعراق.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين دمشق وأنقرة عام 1987 تبلغ حصة سوريا من المياه القادمة عبر نهر الفرات من تركيا 500 متر مكعب من المياه في الثانية أي ما يعادل 2500 برميل.

وتستمر تركيا بخفض حصة سوريا من مياه نهر الفرات منذ صيف العام 2020 حتى وصلت الكمية حاليا إلى 200 متر مكعب في الثانية ما تسبب مؤخراً بتلف محاصيل زراعية وانقطاع الكهرباء عن مناطق في الحسكة ودير الزور.

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