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متى ستطلق الكويت سراح 7 صيادين عراقيين؟

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-06T18:19:51+0000
متى ستطلق الكويت سراح 7 صيادين عراقيين؟

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، عن موعد إطلاق سراح صيادين عراقيين اعتقلهم خفر السواحل الكويتي أمس الاثنين.

وقال قائممقام قضاء الفاو، وليد الشريفي لوكالة شفق نيوز، إن "خفر السواحل العراقي متواصل منذ يوم أمس مع خفر السواحل الكويتي من أجل إطلاق سراح 7 صيادين عراقين معتقلين لدى الجانب الكويتي".

وأضاف أن "إطلاق سراحهم سيكون الليلة أو يوم غد الأربعاء".

وبين الشريفي، أن "عملية الاعتقال للصيادين تمت في ميناء خور عبدالله المتنازع عليه مع الجانب الكويتي"، مشيرا إلى أن "هذه العملية التي حصلت في الميناء تأتي بعد فترة طويلة من الهدوء بين الطرفين (العراقي والكويتي)".

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