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متى ستزول موجات الغبار عن سماء بغداد؟

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-01T12:24:08+0000
متى ستزول موجات الغبار عن سماء بغداد؟

شفق نيوز/ توقع راصد جوي، اليوم الاحد، زوال موجة الغبار التي تضرب العاصمة العراقية خلال ساعات الليل، مشيراً في ذات الوقت الى استمرارها حتى صباح يوم غد الاثنين في مدن اخرى.

وقال صادق عطية، في منشور له عبر موقع فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "موجة الغبار على مشارف مدينة البصرة بـ(اللون الوردي)"، متوقعاً أن "تخف شدة الغبار ويبدأ بالزوال التدريجي من اجواء العاصمة بغداد ومدن الوسط والفرات الاوسط خلال ساعات الليل ليزول فجرا او صباح الاثنين، بسبب تكرار الموجات من شمال غرب البلاد".

اما مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة، فمن المتوقع، وفق عطيه، أن تتاثر بالغبار لاحقا (واغلبها تأثر بالموجة) ليبدأ بالزوال خلال ساعات صباح الاثنين ويزول خلال نهار الاثنين تماما مع تواجد لبعض الغبار العالق في اجواء بعض المدن".

واجتاحت مدن الفرات الاوسط والجنوب، فضلا عن العاصمة بغداد موجة غبار كثيف ادت الى تراجع الرؤيا، وتسبب بحالات اختناق استقبلتها مختلف مستشفيات البلاد.

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