متى تزول موجة الغبار؟.. راصد جوي يحذر من سفر "البر والبحر"

شفق نيوز/ توقع راصد جوي يوم الاثنين، أن تستمر موجة الغبار هذه الليلة واليوم الذي يليها.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "موجات الغبار مستمرة الليلة وصباح يوم الثلاثاء"، داعيا لتجنب السفر برا وبحرا.

وأشار إلى تدني الرؤية الافقية مستمر مع تحسن وقتي في اجواء بعض المدن، متوقعا ان يزول الغبار في وسط وغرب البلاد وشمالها خلال صباح الثلاثاء مع استمراره في مدن شرق البلاد لغاية الظهر.

وتابع: ويزول في مدن الجنوب بعد الظهر تقريبا وتتحسن الرؤية، لافتا إلى أن بعض الغبار الخفيف سيبقى عالقا في الجو ويزول تماما خلال ليل الثلاثاء.

واجتاحت موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان، بحسب مصادر الأرصاد الجوية، وسيستمر تأثير الموجة حتى منتصف ليل الاثنين وفقا للتوقعات.