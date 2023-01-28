متوقف منذ 18 عاماً.. إحياء أكبر مشروع للصرف الصحي في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت النائب عن ديالى ناهدة زيد الدايني، يوم السبت، استكمال إجراءات إحياء أكبر مشروع للصرف الصحي في بعقوبة مركز المحافظة، المتوقف منذ 18 عاماً.

وقالت الدايني، لوكالة شفق نيوز، إن "نواباً من ديالى بالتنسيق مع الجهات المعنية استحصلوا موافقات وزارة التخطيط بزيادة كلفة مشروع مجاري غرب بعقوبة من 137 إلى أكثر من 200 مليار دينار، وإحالة المشروع إلى وزارة الإعمار والإسكان لاستكمال إجراءات الإعلان والإحالة والبدء بالمشروع خلال شهر".

وأضافت أن "مشروع مجاري غرب بعقوبة المعطل منذ 18 عاماً يخدم أكثر من 100 ألف نسمة في بعقوبة، ويغطي أكثر من 10 مناطق سكنية، وما زال معطلاً لأسباب ومشكلات عديدة".

وشهدت محافظة ديالى، خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهرات وسجالات شعبية ورسمية، احتجاجا على إهمال أكبر مشروع للصرف الصحي في بعقوبة منذ سنوات طويلة.