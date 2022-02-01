"متنفذون" يحولون دون إنقاذ "قلب ديالى" من التلوث

شفق نيوز/ انتقد مسؤولان حكوميان في ديالى يوم الثلاثاء سوء التخطيط وعدم تطبيق قرار حكومي يحمي بعقوبة من الثلوث البيئي.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز، ان "مدينة بعقوبة التي يقطنها اكثر من 500 الف نسمة تعاني التلوث والضوضاء لوجود اكثر من 200 ورشة صناعية داخل المدينة؛ ما اثر سلبا على الواقع العمراني والمدني لبعقوبة وجعلها مهددة بتلوث صحي مستمر".

واكد الحيالي ان "قرارا حكوميا صدر قبل سنوات بنقل الورش الصناعية الى خارج بعقوبة ضمن مناطق الحي الصناعي، الا ان القرار لم ينفذ بسبب تأثيرات وتدخلات المتنفذين"، مبينا ان "زيادة الورش الصناعية في قلب بعقوبة يعود لدواع ومخاوف امنية سابقة قبل اكثر من 12 عاما، ورغم الاستقرار الأمني التام الا ان الورش والمحال الصناعية لازالت مصدر ازعاج وضوضاء للمدنيين".

بدوره، عزا مدير بيئة ديالى عبدالله هادي الشمري في حديثه لوكالة شفق نيوز أسباب تجميد قرار نقل الورش الصناعية خارج بعقوبة الى "تأثيرات جهات متنفذة وعدم توفر الخدمات والمقومات اللازمة لنقل الورش الى الاحياء الصناعية خارج بعقوبة الى جانب عزوف المواطن وضعف الاقبال على الورش البعيدة عن السكن والمقومات الخدمية".

ورهن الشمري تنفيذ قرار نقل الورش خارج بعقوبة وحمايتها من الثلوث والضوضاء "بتنفيذ مشروع حي صناعي نموذجي متكامل الخدمات لتفادي التأثيرات السلبية للورش والمحال الصناعية على الواقع الصحي والمدني لبعقوبة".