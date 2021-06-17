متنبئ جوي يحذر من تحول جنوب العراق الى كثبان رملية متحركة

شفق نيوز/ حدد متنبئ جوي عراقي، يوم الخميس، مناطق "شمال محافظة ذي قار" جنوبي البلاد كمصدر للغبار والعواصف والتلوث البيئي، محذراً من تحول اراضي الجنوب الى كثبان رملية غير مسيطر عليها. وقال صادق عطيه في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، "اذا لم يتم وضع حل لمصدر الغبار شمال ذي قار.. فستصبح مواسم الصيف عبارة عن غبار وعواصف وتلوث بيئي يحول اراضي الجنوب الى كثبان رملية متحركة لايمكن السيطرة عليها".

وأردف قائلاً "اللهم اني قد بلغت"، كما نشر خارطة للعراق قال إنها توضح "كثافة الغبار ظهر اليوم الخميس خصوصاً في جنوب البلاد".

وقال خبير جوي عراقي في وقت سابق أن البلاد دخلت مع نهاية ايار الماضي ومطلع حزيران الجاري، أولى مراحل فصل الصيف الحار بدرجات تزيد عن الاربعين، مع "رياح البوارح" والتي يستمر هبوبها لنحو شهرين.