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تحذير من السفر براً وبحراً في العراق خلال الايام المقبلة

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-02T08:22:48+0000
تحذير من السفر براً وبحراً في العراق خلال الايام المقبلة

شفق نيوز/ حذرَّ عضو لجنة الخبراء في منظمة الأرصاد العالمية المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الثلاثاء من السفر بالبر والبحر خلال الايام المقبة بسبب التقلبات الجوية التي ستشهدها البلاد.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "الاجواء من مساء الخميس لغاية صباح الاحد غير ملائمة للسفر براً وبحراً بسبب التقلبات الجوية وعبور منخفض جوي متعمق".

واضاف أن حالة جوية تبدأ تأثيراتها الأولية بتقلبات الرياح، وإندفاع السحب يوم الاربعاء، مشيرا الى موجة من الامطار تمتاز بغزارتها احيانا يصاحبها برق ورعد تشمل مدن البلاد كافة بشكل متفاوت الشدة تبدأ بوادرها على الانبار بعد ظهر يوم الخميس او مسائه، ثم تمتد بالتدريج نحو اجواء باقي المدن.

وحذر ايضا من نشاط الرياح السطحية في مدن الجنوب والوسط والفرات الاوسط خلال ساعات ونهار وليل الجمعة / السبت مثيرة للغبار وارتفاع الامواج، منوها الى الن النشاط ينحسر يوم السبت جهة واسط وديالى والديوانية وشرق بغداد ويخف في باقي المناطق.

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