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متنبئ جوي يحذر العراقيين من موجة امطار غزيرة

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-24T10:32:32+0000
متنبئ جوي يحذر العراقيين من موجة امطار غزيرة

شفق نيوز/ حذرّ المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الثلاثاء من تعرض مناطق من العراق الى منخفض جوي يصاحبه موجة جديدة من الامطار الغزيرة تتسبب بطفح الشوارع.

ودعا عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "المسؤولين في المدن في العراق كافة الى اخذ الاحتياطات من غزارة الامطار الرعدية خلال الايام المقبلة وما تسببه من طفح الشوارع ."

وحذر ايضا "من نشاط الرياح السطحية، خصوصا يوم الخميس حيث عبور جبهة منخفض جوي تنتهي الجمعة، ثم تتبعها مباشرة حالة عدم استقرار تصنف بأنها معتدلة في بعض المناطق الى شديدة في مناطق اخرى" .

ونوه عطية الى "تركيز كميات الامطار في الحالتين سيكون في وسط وجنوب العراق والفرات الاوسط"، موضحا ان "هذا لايعني عدم وجود حالات متطرفة اثناء فترة تأثير الحالات تخالف التوقعات في اغلب الاحيان لذلك فان المتابعة اليومية مهمة لمعرفة اخر التطورات".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد امر، يوم السبت، باستنفار ثماني جهات لمواجهة غرق شوارع وازقة العاصمة بغداد بمياه الامطار.

وشهدت العاصمة بغداد ومناطق وسط وجنوب العراق صباح اليوم السبت، امطاراً غزيرة استمرت لساعات وتسببت بغرق معظم شوارع واحياء العاصمة.

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