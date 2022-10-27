متنبئ جوي يحدد موعد تأثر العراق بأولى الموجات الشتوية الباردة

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الخميس، أن تتأثر مناطق وسط وجنوب العراق بأولى الموجات الشتوية الباردة قبل منتصف الشهر المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "نقترب من الدخول إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وما تزال درجات الحرارة العظمى في وسط وجنوب البلاد تسجل أعلى من المعدل الطبيعي خصوصا مدن الجنوب اذ تصل إلى أواخر الثلاثينات في الجنوب".

وأضاف أن "السؤال: متى سنتأثر باولى الموجات الباردة"؟"، مجيبا بالقول "نلاحظ ان المرتفع في الاعلى مسيطر وبقوة حاليا والوضع يعتمد على هذا المرتفع ( شبه المداري) وحتى الآن المعطيات تشير الى تأخر الموجات الباردة قليلا".

كما أشار عطية إلى أنه "في حال تأثرنا بحالة جوية معتبرة، عندها ستنخفض الحرارة ونعيش أجواء شتوية، وهذا متوقع مع نهاية الثلث الاول من الشهر المقبل أو قبل منتصف الشهر".