متنبئ جوي يحدد موعد انتهاء الموجة الباردة في العراق مع حالة جوية ممطرة الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات صادق عطية، يوم السبت، انتهاء الموجة الباردة في العراق غدا الاحد باستثناء المناطق الشمالية واقليم كوردستان التي ستشهد اشتدادا بانخفاض درجات الحرارة، مشيرا الى وجود حالة جوية ممطرة في بداية الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "الآن أجواء شديدة البرودة تؤثر في معظم مدن البلاد خصوصا مدن الشمال التي سجلت درجات حرارة خلال صباح اليوم اقتربت من الصفر في المناطق المنخفضة، وادنى من الصفر بعدة درجات في المناطق الجبلية التي شهدت بدورها تساقطا للثلوج منذ عدة أيام سيساهم ولو قليلا برفد المنظومة المائية في البلاد".

وأضاف أن صور الاقمار الاصطناعية لرصد السحب توضح سحبا في بعض الأماكن من وسط وغرب وجنوب البلاد هي سحب حمل حراري غير ممطرة، مبينا أنه "تتواجد سحب واطئة في بعض مناطق شمال البلاد تؤثر بهطول مابين خفيف الى معتدل نهار هذا اليوم السبت والليلة في نينوى والسليمانية ودهوك وكركوك واربيل وشمال الأنبار".

كما أشار عطية إلى زيادة الفرص يوم غد الاحد لتشمل العاصمة بغداد وديالى ببعض الهطول، موضحا

الرياح لن تكون مستقرة في مدن شمال البلاد يغلب عليها السكون معظم الأحيان بينما في باقي المدن تكون متقلبة اليوم وغدا، ثم تستقر بعدها شمالية غربية معتدلة السرعة.

وأكمل قائلا إن: الاستقرار يسود مدن وسط وجنوب البلاد والفرات الاوسط طوال أيام الأسبوع، بينما تستمر التكونات الممطرة في مدن الشمال على فترات مع شمول الانبار وديالى وصلاح الدين احيانا ببعض الهطول المتفرق.

وتابع خبير التنبؤات الجوية بالقول، إن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم غد الأحد حيث تنتهي الموجة الباردة مع استمرار برودة الاجواء ليلا وخلال الصباح وإشتداد البرودة شمال البلاد وفوق المرتفعات الجبلية.

واختتم عطية توقعاته لحالة الطقس، إن هناك حالة جوية ممطرة بداية الأسبوع المقبل.