متنبئ جوي يحدد مناطق هطول الأمطار والثلوج بتأثير منخفض "جبهوي" على العراق

شفق نيوز/ حدد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الثلاثاء المدن والمناطق التي ستتساقط فيها الأمطار في العراق بتأثير منخفض "جبهوي" قادم من اليونان.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "منخفضا جويا جبهويا يتمركز حاليا على شرق اليونان و متوقع أن يسبب هطولات تمتاز بالغزارة على سواحل بلاد الشام ومناطق من اليابسة فيها".

وأضاف "سيكون تأثيره على العراق محدودا في بعض مناطق من مدن شمال البلاد واجزاء من الوسطى".

كما أشار عطية إلى أن الرياح تبدأ بالتحول التدريجي خلال نهار اليوم والليلة الى جنوبية شرقية في كافة المدن، مع نشاط متوقع نهار يوم الاربعاء لتصل هباتها الى 60 كم بالساعة تتأثر بها اغلب المدن عدا الجنوبية منها وشمال شرق البلاد".

ونوه إلى أن هطول زخات من الامطار الرعدية متوقع مساء او بعد ظهر يوم الأربعاء، وتشمل مدن ( نينوى ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية ومناطق من صلاح الدين وديالى ) ..

وذكر عطية أن "توقعات ضعيفة بأن تشمل الامطار العاصمة بغداد والانبار وواسط وبابل ليل الاربعاء/ الخميس".

وتوقع هطولا ثلجيا شمال اربيل وشرق دهوك، مردفا بالقول إن هذه الحالة تنتهي نهار الخميس مع إستمرار الهطول الثلجي على مرتفعات دهوك وشمال اربيل .

وشرح خبير التنبؤات الجوية سبب عدم تساقط الامطار في مناطق جنوبي العراق قائلا: ما زلنا لغاية الآن في بداية الموسم المطري، ز التفاؤل جميل رغم المؤشرات السلبية.

وأوضح أن الغلاف الجوي عبارة عن منظومات ضغطية ( مرتفعات ومنخفضات) تؤثر احدهما بالاخرى (المرتفع يجلب طقسا مستقرا وعكسه المنخفض).

وتابع عطية بالقول إن الوضع الحالي يشير الى سيطرة مرتفع جوي على وسط الجزيرة العربية وجنوب العراق وصل تأثيره لمناطق الوسط ايضا نتيجة لضعف التبريد القادم من أوروبا فهو غير قادر على زحزحة المرتفع القوي هذا وهو السبب في منع تشكل السحب واندفاع المنخفضات القادمة من جنوب اوروبا والبحر المتوسط اكثر نحو الجزيرة التي تعاني ايضا من شحة الهطول .