متنبئ جوي يحدد تأثير موجات الغبار الحالية وموعد زوالها

شفق نيوز/ كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الثلاثاء، تأثير موجات الغبار الحالية على المحافظات العراقية، فيما لفت الى انها ستزول غداً الأربعاء.

وقال عطية لوكالة شفق نيوز، إن "موجات غبار الصيف تكون سريعة التأثير ولا تمتد لفترات زمنية طويلة مثل موجات غبار الربيع".

وتابع ان "الأجواء ستكون مغبرة لساعات قليلة في المناطق التي يؤثر فيها الغبار ثم ينزاح مع تقدم الرياح الشمالية".

واشار عطية الى "موجات غبار متصاعد بسبب نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية وكذلك تقدم كتلة هوائية معتدلة الحرارة".

واوضح ان "الغبار الليلة سيكون ما بين متوسط الشدة وكثيف جنوب نينوى، ثم يؤثر فجر وصباح الاربعاء في مدن وسط البلاد ومنها العاصمة بغداد ثم مدن الفرات الاوسط وجنوب غرب البلاد نهارا"، مشيراً الى ان "تأثيره يمتد الى ما بعد الظهر على مدن الجنوب ويكون اقل شدة".