سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متنبئ جوي يتوقع موسم أمطار دون المعدل في الخريف العراقي المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-01T18:50:56+0000
متنبئ جوي يتوقع موسم أمطار دون المعدل في الخريف العراقي المقبل

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الخميس، موسم أمطار دون المعدل في عموم المحافظات العراقية خلال فصل الخريف المقبل، غير أنه رهن دقة التوقعات بالتقلبات المناخية.

وقال عطية في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "بداية موسم الأمطار تكون فيه كميات الهطول اقل من المعدل العام في عموم مدن العراق للاشهر أيلول، وتشرين الأول، وتشرين الثاني، خصوصا في مدن الشمال"، ويُقصد بـ"مدن الشمال" إقليم كوردستان والمحافظات الشمالية نينوى وكركوك.

واستدرك عطية "هذا لا يعني عدم وجود هطول ولكن نسبته متوقع ان تكون ما دون المعدل لهذه الاشهر بنسبة تصل ما بين ٤٠-٥٠%"، مبينا ان "نماذج الطقس تشير الى ان هناك اتجاهاً لتحسن الفرص في كميات الهطول اعتبارا من شهر كانون الأول وما يليه من اشهر الشتاء والربيع بنسبة تحسن تصل الى ٥٠%، لكن ربما تستمر فرص الامطار اقل من المعدل في بعض مدن شمال العراق".

وأشار الى ان "درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بقليل، وهذا ملخص لبداية موسم الامطار".

ونوه عطية "هي توقعات شخصية غير صادرة من مؤسسة حكومية كانت او اهلية، وان عبارة (امطار اقل من المعدل) لا تعني عدم وجود امطار، وبالعكس فان عبارة (امطار فوق المعدل) لا تعني فيضانات".

واضاف "نعلم جميعاً، ان التوقعات بعيدة المدى عادة ما تكون فيها نسبة خطأ عالية بسبب التقلبات السريعة في منظومات الغلاف الجوي، لذلك سيكون هناك تحديث ان استوجب حسب التطورات".

واوضح عطية "التوقعات هذه مأخوذة من نماذج طقس عالمية تأخذ بنظر الاعتبار عددا من الظواهر المُناخية المتوقعة وتأثيراتها على واقع الطقس مستقبلا، وان الحالات الجوية المتطرفة كالامطار المفاجئة لا تدخل ضمن نطاق هذه التنبؤات".

related

منخفضان جويان وأمطار ابتداء من يوم غد في العراق

Date: 2022-02-08 16:10:05
منخفضان جويان وأمطار ابتداء من يوم غد في العراق

لأول مرة.. 10 مدن عراقية الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

Date: 2022-07-30 10:48:49
لأول مرة.. 10 مدن عراقية الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

امطار الصيف في العراق.. تتوقف غداً وتعاود الهطول نهاية الاسبوع

Date: 2022-04-25 05:58:20
امطار الصيف في العراق.. تتوقف غداً وتعاود الهطول نهاية الاسبوع

بغداد وصلاح الدين في مرمى عاصفة ترابية جديدة

Date: 2022-05-26 08:49:05
بغداد وصلاح الدين في مرمى عاصفة ترابية جديدة

لاتخرجوا هذا الاسبوع إلا للضرورة.. تحذير من اشعة لاهبة تسبب "الإرهاق الحراري"

Date: 2021-07-18 09:11:57
لاتخرجوا هذا الاسبوع إلا للضرورة.. تحذير من اشعة لاهبة تسبب "الإرهاق الحراري"

تحذير رسمي من طقس يومي الاحد والاثنين: لاتخرجوا وأغلقوا النوافذ والابواب

Date: 2022-05-19 10:08:26
تحذير رسمي من طقس يومي الاحد والاثنين: لاتخرجوا وأغلقوا النوافذ والابواب

بينها مدينة شمالية.. 13 منطقة في العراق ضمن أعلى درجات الحرارة بالعالم

Date: 2022-08-31 08:11:58
بينها مدينة شمالية.. 13 منطقة في العراق ضمن أعلى درجات الحرارة بالعالم

بالارقام والمناطق.. راصدان جويان يلخصان تطورات العاصفة الترابية المرتقبة

Date: 2022-05-22 13:10:40
بالارقام والمناطق.. راصدان جويان يلخصان تطورات العاصفة الترابية المرتقبة