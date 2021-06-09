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متنبئ جوي يتوقع أعلى درجات الحرارة بالعراق: لا خمسينية كما يُشاع

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-09T09:43:03+0000
متنبئ جوي يتوقع أعلى درجات الحرارة بالعراق: لا خمسينية كما يُشاع

شفق نيوز/ نفى خبير التنبؤات الجوية المعروف صادق عطية يوم الأربعاء بلوغ معدل درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العراق.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه "لا توجد توقعات بدرجات حرارة خمسينية كما يشاع"، مردفا بالقول إن: أعلى درجة حرارة متوقع تسجيلها لغاية منتصف الأسبوع المقبل ستكون في بعض مناطق جنوب البلاد وتصل ما بين 44-45 مئوية . وهي حول الى اقل من المعدل .

عطية توقع استمرار الرياح في هبوبها من الاتجاه الشمالي الغربي مصحوبة بنشاط ملحوظ خلال ساعات الظهيرة ويزداد النشاط يومي الخميس والجمعة في وسط وجنوب البلاد.

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