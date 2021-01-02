متنبئ جوي يتوقع: شهران دافئان في العراق وقلة في مناسيب الأمطار

شفق نيوز/ توقع متنبئ جوي، يوم السبت، أجواء دافئة خلال شهري كانون الثاني الجاري وشباط المقبل، فيما أشار إلى قلة في مناسيب الأمطار.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "خلال شهري يناير ( كانون الثاني) وفبراير ( شباط)2021 ، توقعات بسيطرة شبه مطلقة لمرتفع جوي شبه مداري في الطبقات العليا على منطقتنا".

وأشار إلى أن "هذا مؤشر سلبي في التقليل من كمية الأمطار وحرارة اعلى من المعدل، ربما تتحسن خلال شهر مارس (آذار)".

وبين أن التوقعات تشير إلى أنه "لا توجد مؤشرات ايجابية على تحسن المنظومة الضغطية لهذا الشهر، وجميع نماذج الطقس العالمية تشير الى ان كميات الامطار المتوقعة في اغلب مدن البلاد تكون اقل من معدلاتها العامة".