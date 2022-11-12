متنبئ جوي يتحدث عن حالة جوية جديدة بالعراق ويحذر من الضباب والبرودة

شفق نيوز/ ذكر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، أن هطول الأمطار سيستمر في العراق لغاية نهاية الأسبوع الجاري، محذراً من تشكل موجات ضباب تغطي أغلب وسط البلاد مع إنخفاض نسبي بدرجات الحرارة.

وقال عطية في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، "تستمر تكونات السحب الممطرة هذا اليوم في العاصمة بغداد وواسط وكربلاء والنجف وبابل ومناطق متفرقة من البصرة وذي قار والسماوة وشرق الانبار"، مبينا أن "فرص الأمطار تنتهي ليلا مع بقاء السحب في أجواء مدن جنوب ووسط البلاد وقطرات خفيفة".

وأضاف أن نهار غد الأحد، طقس مستقر نسبيا ورياح شمالية غربية مع انخفاض درجات الحرارة قليلا، تعود فرص هطول الأمطار ليل الأحد ونهار الأثنين في بادية الجنوب وغرب البصرة".

وزاد عطية بالقول "أما يوم الثلاثاء، فالطقس مستقر نسبيا مع تواجد السحب في الأجواء وفرص لهطول خفيف يشمل مناطق من الانبار، ويوم الأربعاء نحن على موعد مع حالة جوية جديدة في اغلب المدن أخف شدة تقريبا تستمر يوم الخميس وتنتهي الجمعة حسب التقديرات الاولية، وربما تستمر في مناطق متفرقة خلال نهار السبت المقبل.

وتابع خبير التنبؤات الجوية بالقول إنه "نحذر هذه الليلة وفجر الاحد من فرص تشكل موجات من الضباب تغطي أغلب مدن وسط البلاد من ضمنها صلاح الدين وبغداد وكذلك في مدن الفرات الاوسط تقلل من مدى الرؤية كثيرا وتمتد فجرا نحو السماوة وذي قار.

كما اختتم عطية مدونته بالتحذير من برودة نسبية للأجواء خلال الليل خصوصا وسط وغرب وشمال البلاد.