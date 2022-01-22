متنبئ جوي يبشر بانكسار موجة البرد في العراق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية، يوم السبت، انكسار موجة البرد في البلاد تدريجيا باستثناء محافظات إقليم كوردستان وأجزاء من نينوى.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن التوقعات تفيد بتحول باتجاه الرياح الى الجنوبي الشرقي يومي الاحد والاثنين وتعود الرياح شمالية يوم الثلاثاء خفيفة السرعة.

وأشار إلى ارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاحد مع استمرار الاجواء شتوية باردة خصوصا خلال ساعات الصباح، وتستمر درجات الحرارة مادون الصفر في مناطق عديدة من مدن شمالي العراق طوال الاسبوع الحالي. ودرجات حرارة منخفضة في باقي المدن. وسيكون الارتفاع محسوسا وتنتهي موجة البرودة يوم الاثنين والايام المقبلة.

وأضاف أن موجة سريعة من الامطار يوم الاثنين تشمل دهوك وشمال وشمال غرب نينوى مع هطول ثلجي يشمل مرتفعات دهوك وشمال غربي نينوى جهة سنجار ومرتفعات شمالي اربيل.

وقال إن حالة جوية جديدة وعودة الاجواء غائمة، تبدأ الاربعاء وتنتهي الجمعة، والامطار تشمل مدن شمالي البلاد كافة اضافة لديالى وصلاح الدين والانبار.

وأفاد بأن الثلوج متوقع هطولها على المرتفعات والمناطق المنخفضة ايضا في مناطق اقليم كوردستان وغربي الانبار وشمالي نينوى وكركوك ايضا. ولا تشمل الحالة مدن الجنوب والفرات الاوسط والعاصمة بغداد، حيث تكون اجواؤها غائمة جزئيا وفرص قطرات في بعض الاماكن.

ولفت إلى انخفاض متوقع بدرجات الحرارة، نهاية الاسبوع، يكون محسوسا في مدن شمالي البلاد ، وتاثيره اقل في باقي المدن. كما انه لايكون بنفس شدة وبرودة الموجة الحالية.