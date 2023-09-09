متنبئ جوي يبشر بانتهاء موجات الحر رسمياً ويحدد موعد موسم الأمطار

شفق نيوز/ أعلن المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم السبت، انتهاء موجات الحر رسمياً في العراق.

وقال السلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء تستمر على ما هي عليه خلال هذا الأسبوع والاستقرار سيد الموقف مع استمرار تذبذب درجات الحرارة"، موضحاً أن "الرياح متقلبة أحيانا في حين يستمر ارتفاع الرطوبة نسبيا مع ذلك الأجواء مقبولة نوعا ما وموجات الحر انتهت رسميا".

ولفت إلى أن "موعد الاعتدال الخريفي ودخول فصل الخريف فلكيا يوم 23 ايلول اي بعد اسبوعين من الآن، ونحن نقترب شيئا فشيئا من موسم الأمطار 15 تشرين الأول/ أكتوبر ولاتزال المعطيات مبشرة".