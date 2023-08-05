متنبئ جوي يبشر العراقيين بخريف ممطر وهطول أعلى من العام الماضي

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم السبت، هطول أمطار بنسب أعلى من العام الماضي خلال الخريف والشتاء المقبل.

واشار عطية في منشور له على فيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز، الى "سيطرة منطقة من الضغط المرتفع على مناطق من أوروبا في موسم الخريف (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) او بداية موسم الأمطار 2023-2024 وهذا يعتبر ايجابياً لمنطقتنا عموما والعراق خصوصا".

وأضاف "ستشهد مناطق العراق كافة في بداية الموسم (تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول)، هطولا للامطار سيكون أعلى من المعدل العام بأذنه تعالى، وربما مناطق الغربية المتمثلة بالانبار وجنوب غرب البلاد تكون حول معدلاتها العامة، وستكون الافضلية في كميات الهطول لمدن شرق وشمال البلاد".

وتابع عطية؛ ان "موسم الامطار في العراق مناخيا يبدأ منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام في مدن شمال البلاد، ومن بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر في باقي المدن".