متنبئ جوي يبشر العراقيين بانتهاء "رياح البوارح" بعد موجة الحر "اللاهبة"

شفق نيوز/ افاد المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الخميس، بانتهاء "رياح البوارح" بعد موجة الحر "اللاهبة" في العراق التي تخطت فيها درجات الحرارة 50 مئوية.

وأشار عطية، في منشور على "فيسبوك" تابعته وكالة شفق نيوز، إلى "ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية في مدن الجنوب تزامنا مع موجة حارة لاهبة تشتد بداية الأسبوع وتنتهي عند نهايته".

وأضاف، أن "الرياح ستكون اعتبارا من يوم السبت على فترات في مدن الجنوب مع تحولها شمالية غربية بين فترة واخرى، متوقعاً "ارتفاع الرطوبة احيانا في هذه المدن خصوصا خلال ساعات الليل والصباح".

وتابع عطية، ان "ذلك يكون تزامنا مع استمرار تأثير الموجة الحارة التي تؤثر في المدن كافة لغاية نهاية الأسبوع المقبل، في إشارة لموعد انتهاء رياح البوارح الشمالية الغربية.