متنبئ جوي يبشر العراقيين: الثلاثاء المقبل يدخل الشتاء وتنتهي موجات الرطوبة

شفق نيوز/ أعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم السبت، قرب حلول فصل الشتاء وانتهاء موجات الرطوبة في جنوب البلاد.

وقال عطية في منشور له على "فيسبوك"، "اعتبارا من ليل الاثنين / الثلاثاء سيزداد الإحساس بالبرودة ليلا في مدن شمال البلاد.. وبعض مدن الوسط والغربية، وبالخصوص المناطق الجبلية، وستكون الاجواء اكثر اعتدالا خلال ساعات النهار في (عموم المدن) بعد يوم الاثنين مع نسمات مائلة للبرودة النسبية خلال ساعات الفجر"، مشيراً إلى أن "هذا دليل على بداية اقتراب موسم الشتاء رغم أنه مناخيا بعيد ويتبقى عنه حوالي 60 يوما أما فلكيا فحوالي 70 يوما".

وتابع أن "موجة الرطوبة في مدن الجنوب تنتهي خلال ساعات مساء وليل الاثنين/ الثلاثاء تدريجيا"، متوقعا ان "يتشكل ضباب كثيف يقلل الرؤية الافقية جنوب وشرق البصرة فجر الأحد وفجر الاثنين وضباب خفيف في باقي مناطق البصرة".

ولفت إلى أن "غباراً متوسط الشدة يجتاح مدن وسط البلاد خلال ساعات مساء الأحد، ثم يتجه مع الرياح الشمالية الغربية نحو مدن الفرات الاوسط، ثم يؤثر في بادية الجنوب ومدن الجنوب نهار الاثنين".

وتوقع عطية "هطول زخات امطار خفيفة نهار غد الاحد تشمل مناطق متفرقة من نينوى ودهوك واربيل والسليمانية، وفرص ضعيفة في كركوك وصلاح الدين وديالى وشمال الانبار".